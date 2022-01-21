Глава государства: Правительство должно работать во имя интересов людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

«Мы должны улучшить моральные стандарты Правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления», - подчеркнул Глава государства.



