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Глава государства: Правительство должно работать во имя интересов людей
21 Января 2022 20:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .
«Мы должны улучшить моральные стандарты Правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления», - подчеркнул Глава государства.
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