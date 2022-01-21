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Глава государства: Правительство должно работать во имя интересов людей

21 Января 2022 20:06
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Глава государства: Правительство должно работать во имя интересов людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

«Мы должны улучшить моральные стандарты Правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления», - подчеркнул Глава государства.



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#Президент Казахстана   #Правительство РК  
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