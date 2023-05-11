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Глава государства пожелал удачи в работе форума машиностроителей Казахстана

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Мая 2023, 12:06
Глава государства пожелал удачи в работе форума машиностроителей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит XI форум машиностроителей Казахстана. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов зачитал поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники форума. Поздравляю вас с открытием XI форума машиностроителей Казахстана. Этот форум превратился в эффективную диалоговую площадку для поиска новых подходов, способствующих процветанию отрасли. Для диверсификации экономики страны очень важно интенсивное развитие обрабатывающей промышленности, основанной на инновациях и передовых технологиях. В достижении этой стратегической цели особую роль играет машиностроительное производство. В прошлом году в этой отрасли было произведено продукций на сумму более 3 трлн тенге. Увеличился вид товаров, объем экспорта. Открылись тысячи рабочих мест. Этому поспособствовал упорный труд коллективов предприятий, устойчивая политика государства, масштабные меры поддержки», - говорится в письме Президента Касым-Жомарта Токаева.

В своем обращении к участникам форума Глава государства отметил, что мы должны создавать благоприятные условия для вложения инвестиций в машиностроительную отрасль, для повышения ее конкурентоспособности.

«Поэтому по моему поручению подготовлен проект комплексного плана. Уверен, что успешная реализация указанных в ней мероприятий будет способствовать развитию этой отрасли новыми темпами и процветанию нашей страны. Наша главная задача – активизировать собственное производство, производить больше продуктов глубокой переработки и постепенно выходить на внешние рынки. Уверен, что вы справитесь с этой задачей. Желаю удачи в работе форума. Пусть ваш труд будет плодотворным», - обратился Касым-Жомарт Токаев.


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