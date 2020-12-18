Глава государства пожелал скорейшего выздоровления Эмманюэлю Макрону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства пожелал скорейшего выздоровления Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает МИА «Казинформ».

«Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.





Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на Covid-19.

На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.