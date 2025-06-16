Глава государства поздравил участников форума по гуманитарному обмену Центральная Азия — Китай в Астане

— Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием гуманитарного форума Центральная Азия — Китай. Доброй традицией стало проведение такого коллегиального собрания в рамках визита Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в Астану. Встреча по теме «Добрососедство и дружба, шаг в будущее» — еще одно важное мероприятие, которое укрепит отношения наших стран. Сотрудничество между Казахстаном и Китаем развивается в духе добрососедства и вечной дружбы. Глубоко укоренившееся партнерство сегодня приобрело стратегический характер и вышло на совершенно новый уровень. Культура — это золотой мост, соединяющий народы и цивилизации. Особую роль в укреплении единства двух стран играет культурно-гуманитарные связи. Поэтому мы придаем особе значение усилению нашего взаимного сотрудничества в этом направлении. Уверен, что на сегодняшнем совещании будут высказаны исчерпывающие мнения о незыблемых ценностях, образе жизни и информационной безопасности двух народов. Желаю всем участникам успехов и благополучия. Пусть работа форума будет плодотворной, — зачитал Ерлан Карин.