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Глава государства поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя Евросовета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Шарлю Мишелю по случаю его избрания на пост Председателя Европейского Совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Сегодня наши двусторонние отношения получают новый импульс. ЕС остается ключевым политическим и торговым партнером Казахстана. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также обновленная Стратегия ЕС по Центральной Азии открывают новую эру еще более тесных отношений и широкие перспективы для устойчивого развития и процветания региона», – говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Шарлю Мишелю успехов в его деятельности и выразил уверенность в дальнейшем продвижении многогранного сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем.
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