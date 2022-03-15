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Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Марта 2022, 18:22
Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана.

Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства.

Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова посетить нашу страну с государственным визитом.

В ходе телефонного разговора Глава государства также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов и высоким уровнем электоральной активности.

Лидер Казахстана особо отметил огромный личный вклад Президента Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что богатый политический и жизненный опыт Гурбангулы Бердымухамедова будет и впредь широко востребован в Туркменистане и за его пределами.


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