Глава государства поздравил сборную РК по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Главы государства в сети Twitter.

«Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!», - написал Президент РК.





Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана, выиграв со счетом 3:2. Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.