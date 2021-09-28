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    08:18, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Глава государства поздравил сборную РК по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Главы государства в сети Twitter.

    «Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!», - написал Президент РК.


    Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана, выиграв со счетом 3:2. Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.


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