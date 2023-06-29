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Глава государства поздравил с 15-летием Национальный Центр нейрохирургии

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 11:30
Глава государства поздравил с 15-летием Национальный Центр нейрохирургии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит V Конгресс нейрохирургов Казахстана, посвященный 15-летию Национального центра нейрохирургии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии конгресса заместитель Премьер-Министра РК – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова зачитала поздравление от Главы государства Касым-Жомарта Кемелечива Токаева адресованное по случаю 15-летия Национального центра нейрохирургии.

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 15-летием Национального центра нейрохирургии! За полтора десятилетия клиника стала флагманом нейрохирургии не только Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского региона. Благодаря вашей работе нашим соотечественникам стали доступны лучшие мировые практики и уникальные высокотехнологичные методы лечения. Ваши научные и профессиональные достижения, широко признанные мировым медицинским сообществом, являются ярким примером качественного роста отечественной медицины», - отмечено в поздравительной речи Главы государства.

Президент также отметил, что Национальный центр нейрохирургии сегодня является кузницей высококвалифицированных медицинских кадров, востребованной площадкой для обмена профессиональными знаниями и опытом.

«Самоотверженный благородный труд врачей и всех сотрудников клиники вносит существенный вклад в укрепление здоровья нации. Государство продолжит принимать системные меры для комплексного развития здравоохранения, повышения статуса и всесторонней поддержки работников медицинской сферы. Передаю всему коллективу Научного центра нейрохирургии во главе с замечательным хирургом и истинным патриотом Казахстана Сериком Куандыковичем Акшулаковым искренне пожелания благополучия, благодарных пациентов и новых свершений в области науки и медицины» - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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На торжественном открытии конгресса приняли участие заместитель Премьер-Министра РК – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, представители центральных и местных государственных органов, первые руководителей научно-исследовательских институтов и медицинских центров, а также более 250 участников, из них более 150 нейрохирургов со всего Казахстана.


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