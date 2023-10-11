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    13:36, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства поздравил призеров Азиатских игр

    токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт поздравил спортсменов с завоеванными медалями. Он напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом – чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    - Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу.

    Глава государства отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, значительный вклад в успех наших соотечественников внесли тренеры и другие специалисты. При этом Президент отметил, что в спорте победы и поражения идут рука об руку.

    – Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками, – сказал Глава государства.

    Президент отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако по мнению Касым-Жомарта Токаева, показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

    – Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта, – заявил Президент.

    Теги:
    Акорда Президент
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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