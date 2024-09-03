Глава государства поздравил Президента Вьетнама с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента То Лама с Днем независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей телеграмме Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.

Президент пожелал Президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.