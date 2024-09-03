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    21:06, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил Президента Вьетнама с Днем независимости

    Президент Казахстана и Президент Вьетнам
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента То Лама с Днем независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своей телеграмме Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.

    Президент пожелал Президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.

    Теги:
    Акорда Вьетнам Казахстан Касым-Жомарт Токаев
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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