Глава государства поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости.

В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.

Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.