08:58, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил президента Туркменистана с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости.
В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.
Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.