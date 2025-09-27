РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:58, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил президента Туркменистана с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости.

    В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.

    Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.

    Теги:
    Акорда
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
