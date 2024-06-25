Глава государства поздравил Президента Словении с Национальным днем

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Наташе Пирц Мусар по случаю Национального дня Словении. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Отрадно, что сотрудничество между Казахстаном и Словенией, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, укрепляется из года в год. Я надеюсь, что многогранное казахско-словенское взаимодействие продолжит свое поступательное развитие во благо наших народов, – говорится в телеграмме.