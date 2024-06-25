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    12:30, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил Президента Словении с Национальным днем

    Глава государства поздравил Президента Словении с Национальным днем
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Наташе Пирц Мусар по случаю Национального дня Словении. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Отрадно, что сотрудничество между Казахстаном и Словенией, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, укрепляется из года в год. Я надеюсь, что многогранное казахско-словенское взаимодействие продолжит свое поступательное развитие во благо наших народов, – говорится в телеграмме.

    Пользуясь случаем, Глава государства пожелал счастья и благополучия Президенту и народу Словении.

    Теги:
    Президент Международная деятельность РК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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