Глава государства поздравил Президента Словении с Днем государственности

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-словенское сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

Президент пожелал Наташе Пирц-Мусар успехов в ее ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении — благополучия и процветания.

Напомним, что Президент Словении Наташа Пирц-Мусар впервые посетила Казахстан с официальным визитом в прошлом году.