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    Глава государства поздравил Президента Словении с Днем государственности

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Президента Словении с Днем государственности
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении.

    Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-словенское сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

    Президент пожелал Наташе Пирц-Мусар успехов в ее ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении — благополучия и процветания.

    Напомним, что Президент Словении Наташа Пирц-Мусар впервые посетила Казахстан с официальным визитом в прошлом году.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Словения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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