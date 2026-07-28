Глава государства поздравил Кейко Фухимори с вступлением в должность Президента Перу

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Перу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Кейко Фухимори с вступлением в должность Президента Перу и с национальным праздником страны – Днем независимости.

Президент пожелал ей успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Перу – благополучия и процветания.

Напомним, кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори официально объявлена новым президентом Перу.

Срок ее полномочий рассчитан на 2026–2031 годы. В должность новый президент Перу вступает 28 июля. Первым вице-президентом станет Луис Галаррета, вторым — Мигель Торрес.