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    Глава государства поздравил Кейко Фухимори с вступлением в должность Президента Перу

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Перу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Флаги Казахстана и Перу
    Коллаж: Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Кейко Фухимори с вступлением в должность Президента Перу и с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Президент пожелал ей успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Перу – благополучия и процветания.

    Напомним, кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори официально объявлена новым президентом Перу.

    Срок ее полномочий рассчитан на 2026–2031 годы. В должность новый президент Перу вступает 28 июля. Первым вице-президентом станет Луис Галаррета, вторым — Мигель Торрес.

    Акорда Президент Казахстана Поздравления Касым-Жомарт Токаев
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор