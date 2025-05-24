Глава государства поздравил Президента Азербайджана с 20-летием Договора о стратегическом партнерстве

Глава государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

– Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов, – говорится в поздравительном послании.

Ранее сообщалось, что объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн.