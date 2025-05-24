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    10:07, 24 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Азербайджана с 20-летием Договора о стратегическом партнерстве

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Президента Азербайджана
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

    – Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов, – говорится в поздравительном послании.

    Ранее сообщалось, что объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Поздравления Ильхам Алиев Азербайджан
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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