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    08:17, 02 Май 2021 | GMT +6

    Глава государства поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

    Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся.

    Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости.

    В дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.

    Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом!

    От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!

    С праздником Пасхи!


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