08:17, 02 Май 2021 | GMT +6
Глава государства поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи
Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся.
Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости.
В дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.
Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом!
От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!
С праздником Пасхи!