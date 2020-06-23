Глава государства поздравил полицейских Казахстана с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских страны с профессиональным праздником - Днем полиции, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю полицейских Казахстана с профессиональным праздником! Такие качества, как мужество, честность, принципиальность, являются надежной гарантией спокойствия и безопасности граждан», - написал Президент РК в Twitter.

«Вы успешно решаете сложные задачи в экстремальных условиях пандемии. Желаю сотрудникам полиции здоровья, благополучия, дальнейших успехов!», - добавил К. Токаев.



