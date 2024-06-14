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    17:30, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил победителя ЧМ по шахматам среди молодежи Казыбека Ногербека

    Казыбек Ногербек выиграл ЧМ по шахматам среди молодежи
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Казыбеку Ногербеку, который стал чемпионом мира на соревнованиях в индийском городе Гандинагаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    – Завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звание гроссмейстера как лучшего шахматиста – это выдающееся достижение. Отрадно видеть, что такие талантливые и образованные молодые люди, как ты, прославляют наш народ. Желаю новых ярких побед и осуществления намеченных целей, – говорится в телеграмме.

    Напомним, 13 июня в Индии (г. Гандинагар) прошел чемпионат мира по шахматам FIDE World Junior. На высшую ступень пьедестала почета поднялся наш соотечественник Казыбек Ногербек. В заключительном туре наш шахматист выиграл своего прямого конкурента - гроссмейстера из Армении Мамикона Гарибяна. Всего в турнире приняли участие 123 шахматиста, в том числе 13 гроссмейстеров и 28 международных мастеров. 

    В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что Казыбек Ногербек - студент Академии физической культуры и массового спорта. Он обучается по инновационной образовательной программе: «Педагог-тренер по настольным видам спорта (шахматы)».

    - Эта победа принесла ему не только золотую медаль, но и путевку на Кубок мира. Также это достижение ставит его в число немногих казахстанских шахматистов, выигравших чемпионат мира среди юниоров, - отметили в Миннауки и высшего образования РК.

    Теги:
    Спорт Акорда Президент Казахстана спортсмены Казахстана Чемпионат мира по шахматам Миннауки и высшего образования РК Касым-Жомарт Токаев Шахматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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