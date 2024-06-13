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    16:20, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанец выиграл чемпионат мира по шахматам

    Шахматы
    Фото: chessnews.info

    На чемпионате мира по шахматам U-20 на высшую ступень пьедестала почета поднялся наш соотечественник Казыбек Ногербек, передаёт корреспондент агентства Kazinform

    В заключительном туре наш шахматист выиграл своего прямого конкурента - гроссмейстера из Армении Мамикона Гарибяна. 

    В рамках мирового первенства Ногербек провел 11 туров, по итогам которых расположился на высшей строчке пьедестала почета. Воспитанник столичных шахмат до ЧМ был утверждён в звании гроссмейстера.

    Ранее подобного успеха из казахстанцев добивались Дармен Садвакасов (1998), Динара Садуакасова (2016) и Жансая Абдумалик (2017).

    Теги:
    Спорт Шахматы
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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