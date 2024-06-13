Казахстанец выиграл чемпионат мира по шахматам

На чемпионате мира по шахматам U-20 на высшую ступень пьедестала почета поднялся наш соотечественник Казыбек Ногербек, передаёт корреспондент агентства Kazinform

В заключительном туре наш шахматист выиграл своего прямого конкурента - гроссмейстера из Армении Мамикона Гарибяна.

В рамках мирового первенства Ногербек провел 11 туров, по итогам которых расположился на высшей строчке пьедестала почета. Воспитанник столичных шахмат до ЧМ был утверждён в звании гроссмейстера.

Ранее подобного успеха из казахстанцев добивались Дармен Садвакасов (1998), Динара Садуакасова (2016) и Жансая Абдумалик (2017).