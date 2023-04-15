Глава государства поздравил победителей и призеров ЧА по греко-римской, вольной и женской борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил с высокими результатами казахстанских спортсменов, успешно выступивших на прошедшем в Астане чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому – блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях», – говорится в поздравлении Президента.

Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.