    10:12, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства поздравил одного из лучших учителей мира Татьяну Белоусову

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент поздравил
    Фото: Акорда

    — Это высокое признание стало результатом Вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель — построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Татьяна Белоусова – педагог-мастер, обладатель почетного звания «Учитель Казахстана –2024». Ее кандидатура прошла многоэтапный отбор конкурса Global Teacher Prize: от подачи анкеты и дополнительных материалов до экспертной оценки и финального отбора.

