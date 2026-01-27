РУ
    18:05, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства поздравил Нарендру Моди с Днем Республики Индия

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня Республики Индии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Нарендру Моди с Днем Республики Индия
    Фото: Акорда

    В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством Премьер-министра страна уверенно движется вперед, достигая значительных успехов в экономическом развитии и повышении уровня жизни граждан.

    Подчеркнута важная роль Индии на международной арене.

    Президент Казахстана пожелал Нарендре Моди успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

