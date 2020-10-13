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Глава государства поздравил коллективы газет «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана» с юбилеем

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Октября 2020, 22:20
Глава государства поздравил коллективы газет «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана» с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил коллективы газет «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана» с юбилеем, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллективы газет «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана»!

От чистого сердца поздравляю вас с 30-летним юбилеем изданий!

За эти годы газеты прошли через значимые этапы становления и развития. Столичные издания получили признание широкой читательской аудитории, освещая не только жизнь города, но и всего населения страны, политическое, экономическое, социальное, культурное и духовное развитие государства в целом.

Как говорил учитель нации Ахмет Байтурсынов, «Газета — это глаза, уши и язык народа». Вы являетесь высокопрофессиональными, талантливыми журналистами, которые достойно выполняют свою миссию.

Вы вносите значительный вклад в развитие общества, отражая в каждой своей статье чаяния народа, его нужды, мнения, просьбы и пожелания. Я глубоко ценю и уважаю вашу работу в качестве золотого моста между государством и обществом.

Желаю вашим коллективам творческих успехов, семейного благополучия каждому сотруднику!» - говорится в поздравлении Главы государства.


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