Глава государства поздравил коллектив республиканской газеты «Казахстанская правда» со 100-летием
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился с поздравлением к коллективу республиканской газеты «Казахстанская правда» по случаю юбилея издания, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kazpravda.kz. «Казинформ» публикует полный текст поздравления Главы государства.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня выхода первого номера газеты!
«Казахстанская правда» многие десятилетия является одним из ведущих изданий среди отечественных средств массовой информации. В газете находили свое отражение самые актуальные события в жизни Казахстана, обсуждались наиболее важные вопросы развития общества.
Сегодня вы активно освещаете процесс укрепления нашей Независимости, социально-политические и экономические реформы, культурную жизнь страны. На страницах газеты идет заинтересованное обсуждение инициатив, направленных на дальнейшую модернизацию общества.
В новых исторических условиях «Казахстанская правда» доказала свою востребованность и конкурентоспособность, сохранив признание многочисленных читателей. Это является результатом плодотворной работы редакционного коллектива, объединившего подлинных профессионалов и энтузиастов своего дела.
Отрадно видеть, что вы идете в ногу со временем, активно работая в интернет-пространстве и открывая для себя возможности мультимедийных технологий с целью обеспечения оперативной связи с читателями.
Уверен, журналисты «Казахстанской правды» всегда будут находиться на острие событий, всесторонне и оперативно освещая важнейшие стороны жизни независимого Казахстана.
Желаю коллективу благополучия, успехов в реализации всех творческих планов!
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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