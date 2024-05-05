Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Дорогие православные граждане Казахстана!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой!

Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее.

Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.

Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность.

Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана.

Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!