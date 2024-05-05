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    08:06, 05 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — Дорогие православные граждане Казахстана!

    Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой!

    Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее.

    Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.

    Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность.

    Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана.

    Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!

    Теги:
    Акорда Праздник Президент Поздравления Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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