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    08:05, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

    Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности.

    Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества.

    Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы.

    Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!

    Пусть исполняются все ваши надежды и мечты!

    С праздником Курбан айт!

    Теги:
    Акорда Курбан айт Праздник Президент Поздравления Религия Касым-Жомарт Токаев
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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