РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:32, 30 Август 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции опубликовала пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев: Прочные и доверительные отношения между Казахстаном и Китаем — ключ к успешному сотрудничеству
    Фото: Akorda

    Уважаемые соотечественники!

    Поздравляю вас с Днем Конституции!

    Ровно 30 лет назад наш народ сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны.

    Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации.

    Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией.

    Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции «сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство».

    В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества.

    Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений.

    Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины.

    Пользуясь данной возможностью, желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!

    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана День Конституции
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают