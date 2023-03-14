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Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Амал

14 Марта 2023, 09:56
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Амал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с праздником Амал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!» – написал Президент на своей Твиттер-странице.

Как сообщалось ранее, 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні, или праздник Амал. В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению.


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