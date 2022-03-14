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    11:34, 14 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с Көрісу күні

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Көрісу күні, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всех казахстанцев поздравляю с Көрісу күні. С давних времен наши предки с радостью встречали этот праздник, отмечая, что наступил «Амал мейрамы», Новый год. По традиции в этот день люди пожимают друг другу руки, обнимаются, поздравляют с благополучным наступлением весны. Пусть год будет радостным и плодотворным», - написал Глава государства в Twitter .

    14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні. Көрісу в переводе с казахского означает «свидеться». В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению. Традиционный день «Амал мейрамы» или «Көрісу», кроме западных регионов нашей страны, широко празднуют казахи Сырдарьинского, Костанайского и Торгайского регионов, а также российских Астраханской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей.

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