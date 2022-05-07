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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
7 Мая 2022 08:01

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества

Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.

Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности.

Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства.

Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.

Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа!

Желаю всем гражданам благополучия и успехов!


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