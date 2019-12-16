Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Президента РК в Twitter.

«Поздравляю с Днем Независимости! 16 декабря 1991 года началась новая эпоха в истории Казахстана. Перед нами открылись небывалые возможности для прогресса и созидания. Наша страна обрела международное признание, построила эффективную систему управления и сильную экономику», - отметил Касым-Жомарт Токаев.