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    14:23, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с Днем государственных символов, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


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