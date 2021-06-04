Глава государства поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с Днем государственных символов, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.