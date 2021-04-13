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Глава государства поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Апреля 2021, 08:00
Глава государства поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

Для мусульман это период духовного обновления и очищения. Пост Ораза взывает к взаимному уважению и милосердию, прощению и доброте. Люди стремятся помогать нуждающимся, делать пожертвования, совершать благие дела.

Непреходящие духовные ценности ислама, его созидательный потенциал способствуют укреплению единства и солидарности нашего общества.

К сожалению, и в этом году месяц Рамазан пройдет в сложных условиях. Для обуздания пандемии принимаются все меры. Призываю всех мусульман нашей страны соблюдать требования безопасности и неукоснительно выполнять рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана.

Уверен, благодаря сплоченности и высокой ответственности мы обязательно преодолеем это испытание.

Пусть пост Ораза будет во благо!

Желаю всем счастья и благополучия!


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