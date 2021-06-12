Глава государства поздравил избранного Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с избранием на пост Президента Монголии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Ваша убедительная победа на выборах является результатом Вашего неустанного труда и значительного вклада в развитие государства, а также свидетельством высокого доверия монгольского народа. Уверен, Ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчаются успехом. С большим удовлетворением отмечаю укрепление традиционных связей между Казахстаном и Монголией, основанных на взаимном уважении и всестороннем сотрудничестве. Подтверждаю свою готовность прилагать усилия к продолжению партнерства в двустороннем и многосторонних формате во благо народов наших стран», - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху дальнейших успехов на столь ответственной должности, а дружественному монгольскому народу – процветания и благополучия.