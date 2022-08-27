27 Августа 2022 16:45

Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравительную телеграмму Жанибеку Алимханулы. Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент высоко оценил вклад Жанибека Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

– Благодаря своему трудолюбию и упорству Вы в очередной раз продемонстрировали превосходство казахского стиля в боксе. Уверен, это выдающееся достижение повысит интерес нашей молодежи к спорту, особенно к боксу. Каждый Ваш шаг в большом спорте – яркий пример для молодых казахстанцев. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых спортивных свершений! – говорится в телеграмме Главы государства.

Как сообщалось ранее, Всемирная боксерская организация (WBO) выпустила официальное постановление, в котором объявила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе.

Фото: akorda.kz











