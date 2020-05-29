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Глава государства посетил завод стройматериалов «Astana Ceramic»
29 Мая 2020 16:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производством керамического камня и блоков ТОО «Astana Ceramic», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президента проинформировали об оказанных мерах государственной поддержки проекту, а также показали технологическую линию производства строительных материалов.
Аким области Ермек Маржикпаев также доложил о развитии строительной индустрии и ходе реализации Дорожной карты занятости в регионе.
Глава государства отметил важность качественного строительства и ремонта всех инфраструктурных проектов и объектов социального назначения.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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