Глава государства посетил завод CLAAS в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область продолжилась посещением завода по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS. Президенту показали собираемые здесь зерноуборочные комбайны, тракторы и посевные комплексы, а также рассказали о планах по дальнейшему развитию производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства высоко оценил международную репутацию CLAAS и подчеркнул необходимость установления долгосрочного сотрудничества с немецким концерном.

— Приход CLAAS на казахстанский рынок – это событие очень большого масштаба, во всяком случае, выходящее за рамки Казахстана. Это крупное инвестиционное событие, — считает Президент.

В ходе посещения объекта Касым-Жомарт Токаев встретился с иностранными инвесторами, реализующими ряд проектов в области.

Региональный директор CLAAS в странах СНГ Нильс Ройтч представил вниманию Главы государства презентацию о планах по осуществлению инвестиционных проектов в Казахстане.

Председатель правления турецкой компании YDA HOLDING Арслан Хусейн проинформировал Президента о строительстве современной многопрофильной больницы в Петропавловске на 625 коек по международным стандартам JCI.

Вице-президент по глобальным вопросам Университета Аризоны (США) Брент Уайт рассказал о планах по установлению сотрудничества с Kozybayev University с целью трансферта передовых академических технологий.

Ознакомившись с презентациями, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность инвесторам за вклад в развитие экономики страны и регионов, отметив, что будет лично вести мониторинг реализации их бизнес-проектов.