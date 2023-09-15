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    23:12, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства посетил выставку «ЭКСПО Центральная Азия – 2023»

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    Photo: Akorda press service.
    Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Душанбе посетил выставку товаропроизводителей Центральной Азии, приуроченную к V Консультативной встрече глав государств региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана осмотрели национальные павильоны, ознакомившись с экономическими достижениями стран-участниц.

    Площадка Казахстана была представлена более чем 130 предприятиями металлургии, химической, легкой, фармацевтической промышленности, строительной индустрии, автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей.

    Посетители казахстанской экспозиции смогли ознакомиться с такой продукцией, как удобрения, алюминиевые, ювелирные изделия, медицинское оборудование, макеты космических аппаратов, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, БПЛА, строительные материалы, одежда, лекарства, медицинские изделия и многое другое.

    Особое внимание гостей мероприятия привлек уникальный казахстанский медицинский аппарат VibroLUNG, разработанный компанией BARK Technology для лечения легких виброакустической волной частотой 20-320 Гц. На сегодняшний день данный аппарат приобрели ведущие клиники Казахстана, России, Узбекистана, Беларуси, Панамы, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура.

    Также выставлены более 40 транспортных средств отечественного производства, включая 20 легковых автомобилей, 10 единиц сельскохозяйственной техники, 7 единиц техники специального назначения, 2 автобуса и бронированные военные машины.

    В ходе посещения экспозиции Глава государства Касым-Жомарт Токаев передал Президенту Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппарата VibroLUNG.


    Теги:
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