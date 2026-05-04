Глава государства посетил выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus

Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел международную технологическую выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, являющуюся частью глобальной экосистемы GITEX – одной из крупнейших мировых платформ в сфере цифровых технологий и инноваций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе посещения Глава государства ознакомился с возможностями суперкомпьютера Al-Farabium, на базе которого уже развернуты десятки проектов, в том числе внедрение ИИ-ассистента в контакт-центре АО «Казахтелеком» для автоматической обработки обращений клиентов без участия оператора.

Данное цифровое решение определяет, является звонок легальным или мошенническим, переводит его в антифрод-колл-центр и помогает выявлять источники для передачи информации правоохранительным органам, а также обеспечивает масштабную защиту граждан.

Президенту также рассказали о проектах в банковской системе, направленных на формирование регулируемой, прозрачной и масштабируемой экосистемы цифровых активов, развитие инфраструктуры (криптохаба) и предоставление полного спектра услуг для населения и бизнеса.

В рамках развития рынка цифровых активов предусматривается выпуск финансовых инструментов в форме токенов на базе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Ранее Президенту представили Центр поддержки инновации в области обороны и безопасности Defense Tech.