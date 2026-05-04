Президенту представили Центр поддержки инновации в области обороны и безопасности Defense Tech

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом Defense Tech, которую реализует Министерство обороны Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Инициатива Defense Tech направлена на формирование инновационной экосистемы по выявлению, отбору и ускоренному развитию отечественных технологических решений для нужд Вооруженных сил и системы национальной безопасности.

Фото: Акорда

В рамках проекта создается постоянный механизм работы с инновационными командами и научно-техническими организациями.

В Астане на площадке Astana Hub организован координационный офис Defense Tech, обеспечивающий постоянную коммуникацию между министерством обороны, технологическими предпринимателями, научными организациями и индустриальными партнерами.

В ходе развития инициативы в Алматы открыт Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park – мультифункциональный инновационный хаб на базе Дома армии.

Здесь представлены передовые технологические решения и перспективные разработки в области обороны и безопасности, разработанные отечественными IT-компаниями и стартап-командами.