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Глава государства посетил солнечную электростанцию в Акмолинской области

29 Мая 2020 14:56
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Глава государства посетил солнечную электростанцию в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Целиноградский район Акмолинской области. Программу визита открыло знакомство с работой солнечной электростанции ТОО «Hevel Kazakhstan», построенной в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о перспективах развития «зеленой « энергетики в регионе. На строительство электростанции мощностью 100 МВт было инвестировано около 30 млрд тенге. Ежегодная выработка электроэнергии составит более 148 млн кВтч. В проекте использованы инновационные технологии – гетероструктурные двусторонние солнечные модули, являющиеся собственной разработкой компании.

Глава государства отметил важность использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и пожелал успехов работникам электростанции.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Энергия будущего,
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