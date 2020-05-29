Глава государства посетил солнечную электростанцию в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Целиноградский район Акмолинской области. Программу визита открыло знакомство с работой солнечной электростанции ТОО «Hevel Kazakhstan», построенной в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о перспективах развития «зеленой « энергетики в регионе. На строительство электростанции мощностью 100 МВт было инвестировано около 30 млрд тенге. Ежегодная выработка электроэнергии составит более 148 млн кВтч. В проекте использованы инновационные технологии – гетероструктурные двусторонние солнечные модули, являющиеся собственной разработкой компании.

Глава государства отметил важность использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и пожелал успехов работникам электростанции.