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Глава государства посетил школу Prometheus School в Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Августа 2023, 14:33
Глава государства посетил школу Prometheus School в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением Prometheus School, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения.

Prometheus School была открыта 9 ноября 2022 года и рассчитана на 840 ученических мест. Площадь школы – более 12 тысяч кв.м. Общий объем инвестиций в данную школу составил 5,2 млрд тенге.

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Выделяются образовательные гранты на обучение для талантливых учеников из малообеспеченных семей, численность которых школа планирует ежегодно увеличивать.

Главе государства также была представлена информация о реализуемых фондом Enlightenment Power Group проектах. Как сообщил председатель наблюдательного совета школы и директор фонда Досым Бесбай, ведется работа по открытию школы «ФизТех», рассчитанной на 1 400 ученических мест. Данная школа будет нацелена на поступление выпускников в ведущие технические вузы мира. Завершение строительных работ планируется в ноябре нынешнего года. Объем инвестиций составляет 3,9 млрд тенге.

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Глава государства отметил интересный формат обучения и подготовки учеников в Prometheus School. Президент пожелал учителям успехов и отметил важность их работы для общества.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития города с участием членов Правительства.
Рабочая поездка Главы государства в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года. На месте министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил Президенту о проведении противоселевых работ.
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