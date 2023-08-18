Глава государства посетил селезадерживающую плотину «Аюсай» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года, передает МИА «Казинформ».



Плотина «Аюсай» расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер.

Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.На территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 мореных озер, из которых 156 являются прорывоопасными.

Глава государства отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ «Казселезащита».

Возле плотины «Аюсай» Касым-Жомарту Токаеву был презентован пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста.

Эти установки в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели. Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны.

Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.

Информация о плотине Аюсай:

– Высота плотины: 41,1 м;

– Длина плотины по гребню: 330,2 м;

– Объем селехранилища: 2,3 млн.м3;

– Площадь плотины: 6,9 га;

– Проектная стоимость: 10,5 млрд тенге.