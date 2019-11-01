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Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd»

1 Ноября 2019 14:58
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Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью предприятия, которое осуществляет сборку и поставку профессионального швейного оборудования, выпускает спецодежду, другие изделия бытового и технического назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd»
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Президент положительно оценил качество и востребованность выпускаемой продукции и обратил внимание на экспортные возможности компании.


В беседе с работниками Касым-Жомарт Токаев отметил важность их труда для страны. Он подчеркнул, что государство всегда будет оказывать содействие предприятиям, которые поддерживают социально-уязвимые слои населения и создают для них рабочие места.


«Я с удовольствием осмотрел вашу фабрику. Действительно, это нужное и передовое производство с хорошим оборудованием, социально-ответственное предприятие. Самое главное, здесь работают такие прекрасные люди, как вы», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудники поблагодарили Главу государства за посещение и пожелали ему успехов в его государственной деятельности. В целом на предприятии работает 460 человек, 45 из них относятся к социально уязвимым слоям населения.







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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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