Глава государства посетил предприятие в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК в Кокшетау посетил ТОО «Новопэк», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с технологическим процессом выпуска продукции на предприятии, выпускающем полипропиленовую тару (мешки, мягкие контейнеры и др.).

Производимая продукция отвечает мировым стандартам и экспортируется в Беларусь, Кыргызстан, Россию, Таджикистан. На заводе трудятся более 940 человек.

Генеральный директор компании Рустем Усманов рассказал Президенту о строительстве общежития на 600 мест для сотрудников предприятия и планах по строительству детского сада в рамках государственно-частного партнерства.























