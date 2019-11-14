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Глава государства посетил предприятие в Кокшетау

14 Ноября 2019 16:57
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Глава государства посетил предприятие в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ -  Президент РК в Кокшетау посетил ТОО «Новопэк», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев ознакомился с технологическим процессом выпуска продукции на предприятии, выпускающем полипропиленовую тару (мешки, мягкие контейнеры и др.).

Производимая продукция отвечает мировым стандартам и экспортируется в Беларусь, Кыргызстан, Россию, Таджикистан. На заводе трудятся более 940 человек.

Генеральный директор компании Рустем Усманов рассказал Президенту о строительстве общежития на 600 мест для сотрудников предприятия и планах по строительству детского сада в рамках государственно-частного партнерства.







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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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