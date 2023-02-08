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Глава государства посетил посольство Турции в Казахстане

8 Февраля 2023, 11:49
Глава государства посетил посольство Турции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Он также сообщил о том, что Казахстан окажет всесостороннюю помощь Турции.

Президент оставил запись в книге соболезнований.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу», – написал Глава государства.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

Во вторник в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию. Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

В Турции объявлен общенациональный траур.


Фото: akorda.kz


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