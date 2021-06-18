Глава государства посетил поликлинику в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана посетил городскую поликлинику № 103 в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел кабинеты, оснащенные современным медицинским оборудованием для оказания первичной и консультативно-диагностической помощи. В поликлинике функционируют аппараты рентгенографии, маммографии, флюорографии, ЛОР-комбайн, УЗИ экспертного класса и другие, что позволяет выявлять различные заболевания на ранних стадиях и оказывать качественную медицинскую помощь.

Новый амбулаторно-поликлинический комплекс под управлением ТОО «Салауатты Астана» рассчитан на 500 посещений в смену.

Главе государства рассказали, что в медицинском центре оказываются первичная медико-санитарная и консультативно-диагностическая помощь прикрепленному населению по 23 профилям. Также оказываются реабилитационные услуги взрослым и детям. Открыт дневной стационар на 150 мест.

Президент вручил коллективу медицинского центра сертификат на получение машины скорой помощи.

Аким Алтай Кульгинов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что в столице первичную медико-санитарную помощь оказывают 36 организаций, из них 16 – государственных, 20 – частных. Опыт первой волны пандемии показал огромную роль поликлиник в предупреждении заболеваемости.

На сегодня в Нур-Султане более 180 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс вакцинации свыше 128 тысяч граждан. Идет активная вакцинация в трудовых коллективах.

Для выработки коллективного иммунитета планируется вакцинировать более 650 тысяч человек, или 60% горожан.

В организациях ПМСП количество прививочных пунктов увеличено до 100, еще восемь пунктов действуют в торгово-развлекательных центрах.