РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:41, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства посетил поликлинику в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана посетил городскую поликлинику № 103 в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел кабинеты, оснащенные современным медицинским оборудованием для оказания первичной и консультативно-диагностической помощи. В поликлинике функционируют аппараты рентгенографии, маммографии, флюорографии, ЛОР-комбайн, УЗИ экспертного класса и другие, что позволяет выявлять различные заболевания на ранних стадиях и оказывать качественную медицинскую помощь.

    Новый амбулаторно-поликлинический комплекс под управлением ТОО «Салауатты Астана» рассчитан на 500 посещений в смену.

    Главе государства рассказали, что в медицинском центре оказываются первичная медико-санитарная и консультативно-диагностическая помощь прикрепленному населению по 23 профилям. Также оказываются реабилитационные услуги взрослым и детям. Открыт дневной стационар на 150 мест.

    Президент вручил коллективу медицинского центра сертификат на получение машины скорой помощи.

    Аким Алтай Кульгинов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что в столице первичную медико-санитарную помощь оказывают 36 организаций, из них 16 – государственных, 20 – частных. Опыт первой волны пандемии показал огромную роль поликлиник в предупреждении заболеваемости.

    На сегодня в Нур-Султане более 180 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс вакцинации свыше 128 тысяч граждан. Идет активная вакцинация в трудовых коллективах.

    Для выработки коллективного иммунитета планируется вакцинировать более 650 тысяч человек, или 60% горожан.

    В организациях ПМСП количество прививочных пунктов увеличено до 100, еще восемь пунктов действуют в торгово-развлекательных центрах.


    Теги:
    Здравоохранение Президент Президент Казахстана Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!