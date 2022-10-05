Глава государства посетил павлодарский алюминиевый завод

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своей рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с деятельностью АО «Алюминий Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Руководитель предприятия Роман Романов представил Главе государства готовую продукцию, выпускаемую предприятиями металлургического кластера региона. Это различные переделы – от глинозема, первичного алюминия до алюминиевых радиаторов и автомобильных дисков. АО «Алюминий Казахстана» обеспечивает стабильной работой и социальным пакетом почти 8 тысяч человек и их семьи.

Затем председатель правления Евразийской группы Серик Шахажанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализации экологической стратегии, которая предусматривает поэтапное сокращение выбросов промышленных предприятий ERG. До 2030 года планируется снизить объем выбросов твердых веществ на 50 тысяч тонн (на 57 %). На заводах и ТЭЦ заменят фильтры, построят золоулавливающие установки, реализуют проекты по декарбонизации. Евразийская группа также планирует в ближайшие 3 года высадить 420 тысяч деревьев, причем больше половины из них – в Павлодарской области. Кроме того, дополнительно компанией направлен 1 млрд тенге на восстановление лесов после пожаров в Костанайской области.

Президент также был проинформирован о реализации социальных обязательств компании, инициативы «Бюджет народного участия» в регионах, повышении социальной сознательности и проактивности местных жителей, создании условий для новаторской деятельности и других проектов по социальной ответственности бизнеса.

Затем Глава государства тепло побеседовал с трудовым коллективом АО «Алюминий Казахстана». Касым-Жомарт Токаев отметил важность исполнения со стороны акционеров всех социальных обязательств.

«Вы работаете на очень важном предприятии, которое является флагманом индустрии Республики Казахстан. Только что я посмотрел презентации. Я знаком с деятельностью вашего предприятия. Знаю, как люди здесь трудятся и какую продукцию выпускают. Она нужна Республике Казахстан, пользуется хорошим спросом за рубежом. Руководство предприятий группы ERG уделяет очень большое внимание решению социальных вопросов, реализации социальных программ и строительству соответствующих объектов. В этом плане мы всегда поддерживаем. Хочу пожелать вам успехов», – сказал Президент.

Ранее Глава государства провел встречу с общественностью Павлодарской области и посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад.

Сегодня Президент посетил и Карагандинскую область. В каждом из этих двух регионов Глава государства уделил внимание стратегически важным вопросам развития регионов, а также дал ряд конкретных поручений. Подробнее читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Фото: akorda.kz