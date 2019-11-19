Глава государства посетил НИИ травматологии и ортопедии в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил РГП «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с операционными и реанимационными залами и провел беседу с коллективом медицинского учреждения.









Президенту также представили презентацию об основных показателях деятельности института и собственные научные разработки.

















НИИТО - единственный в Казахстане научно-клинический и образовательный центр, занимающийся разработкой, совершенствованием и внедрением передовых технологий в сфере травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре выполняется более 50 операций, а в год – более 8 тыс. На сегодняшний день функционируют 14 клинических отделений института, рассчитанных на 385 пациентов. На базе этих отделений открыты три республиканских центра - эндопротезирования суставов, артроскопии и спортивной травмы, патологии позвоночника.





В ходе встречи с работниками учреждения Глава государства сообщил о решении построить дополнительный медицинский корпус на 23,2 тыс. кв. метров. По мнению Президента, устаревшее здание НИИ не отвечает требованиям времени.

«В 2021 году на этом месте будет возведено новое здание. Будут выделены соответствующие финансовые средства. На строительство необходимо 26 млрд. тенге. Несмотря на то, что это довольно внушительная сумма, я дам соответствующее поручение Правительству», - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Предполагается, что новый корпус будет оснащен 6 операционными залами, центрами реабилитации на 300 мест, учебными блоками, а также мини-заводом по производству медицинских изделий. Ожидается, что ввод в эксплуатацию этого здания позволит увеличить объем высокотехнологичных медицинских услуг на 45 %.

Коллектив института поблагодарил Президента за оказываемую поддержку со стороны государства. В свою очередь Глава государства дал высокую оценку благородному труду медиков и пожелал им дальнейших успехов.



