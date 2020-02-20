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Глава государства посетил Национальный научный кардиохирургический центр
20 Февраля 2020 14:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью многопрофильного комплекса, осмотрел отделения и лаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя подробно рассказал Президенту о внедрении инноваций и цифровых технологий в процесс диагностики и лечения больных.
«Действительно, этот центр является одним из передовых и уникальных медицинских учреждений. В мире не так много таких центров, и это является заслугой Елбасы», — отметил Президент Казахстана в беседе с сотрудниками ННКЦ.
В завершение встречи Глава государства пожелал медикам успехов в их благородной миссии.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение,
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