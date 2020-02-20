Глава государства посетил Национальный научный кардиохирургический центр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью многопрофильного комплекса, осмотрел отделения и лаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя подробно рассказал Президенту о внедрении инноваций и цифровых технологий в процесс диагностики и лечения больных.

«Действительно, этот центр является одним из передовых и уникальных медицинских учреждений. В мире не так много таких центров, и это является заслугой Елбасы», — отметил Президент Казахстана в беседе с сотрудниками ННКЦ.

В завершение встречи Глава государства пожелал медикам успехов в их благородной миссии.